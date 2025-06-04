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Anayasa Mahkemesi kararı KKM'ye para aktarılmasına set çekti

Anayasa Mahkemesi kararı KKM'ye para aktarılmasına set çekti

Anayasa Mahkemesi, Hazine ve Maliye Bakanına, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere bütçeden kaynak aktarılmasına ilişkin düzenlemenin iptaline hükmetti. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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CHP'li 133 milletvekili, 7351 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesinin başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, "geçici finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 arasında açılan Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya ve nakit kaynak aktarımı için bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanını yetkili kılan" 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un geçici 35. maddesinin birinci fıkrasındaki, "ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti.  

Kararda, kuralın Bütçe Kanunu'nda öngörülmeyen bir kamu giderinin gerçekleştirilmesine imkan sağladığı, bu durum ise kamu harcamalarının önceden izin alınarak yıllık bütçelerle yapılması ilkesine aykırı olduğu, ayrıca yasama organının halk adına harcama yapma yetkisinin bakana devredilmesi sonucunu ortaya çıkardığı ifade edildi ve bunun "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri" başlığını taşıyan Anayasa'nın 87. ve "Bütçe" başlığını taşıyan 161. maddelerine aykırı olduğu bildirildi. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Öte yandan, Yüksek Mahkeme, 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yüklenicilere ek fiyat farkı ödenebileceğini öngören düzenlemede Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesine ilişkin hükmün de iptaline karar verdi.

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