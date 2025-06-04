Kankalık bitti Elon Musk Trump'a karşı : Tiksindirici bir kötülük

Elon Musk'a göre, Trump'ın vergi indirimleri ve harcamalara ilişkin yasa tasarısı "tiksindirici bir kötülük"

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Tesla'nın CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı vergi indirimleri ve harcamalara ilişkin yasa tasarısı hakkındaki tartışmalara katılırken tasarıyı federal açığı artıracak bir "tiksindirici bir kötülük" olarak niteledi.

Musk, kendisine ait sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı apaylaşımda "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, çirkin, harcama tasarısı bir tiksindirici bir kötülük" dedi. Musk "(Tasarıya) evet oyu verenler utanmalı: yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" dedi.

Musk'ın yorumları, hassas bir noktaya parmak basmış oldu. Sıkılaştırma yanlısı Cumhuriyetçiler de daha önce 2017'de uygulanan vergi indirimlerini uzatırken, ordu ve sınır güvenliği harcamalarını da artıracak olan tasarının maliyeti konusunda endişelerini dile getirmişlerdi. ABD Senatosu'nda mali konularda muhafazakâr bazı Cumhuriyetçiler, Musk'ın görüşleri destekledi. Bu durum tasarının Senato'dan geçmesini zora sokabilir.