Koç ailesinin kızı İpek Kıraç evleniyor müstakbel eşi Sezer Uysal işiyle olay oldu

TÜRKİYE'nin en zengin 6. zengin kişisi olan İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali ve vesayet davasıyla gündemdeydi. İpek Kıraç, Rahmi Koç'un kızı Suna Kıraç ile İnan Kıraç'ın tarafından çocukken evlat edinilmişti. Suna Kıraç'ın ölümünün ardından babası İnan Kıraç ile mücadele etmek zorunda kalan İpek Kıraç, gündeme bu kez müstakbel eşiyle geldi.