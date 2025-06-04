Koç ailesinin kızı İpek Kıraç evleniyor müstakbel eşi Sezer Uysal işiyle olay oldu
Koç ailesinin kızı Suna Kıraç'ın evlatlık kızı İpek Kıraç Türkiye'nin en zengin kadınları arasında yer alıyor. Babası İnan Kıraç'ın evliliğine yaptığı itiraz ve vasilik davası ile gündeme gelen İpek Kıraç, evleniyor. İpek Kıraç'ın müstakbel eşi Sezer Uysal ise mesleğiyle hayli şaşırtacak. Koç ailesine girecek olan damat adayı Sezer Uysal Bursalı ve işi de...
TÜRKİYE'nin en zengin 6. zengin kişisi olan İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali ve vesayet davasıyla gündemdeydi. İpek Kıraç, Rahmi Koç'un kızı Suna Kıraç ile İnan Kıraç'ın tarafından çocukken evlat edinilmişti. Suna Kıraç'ın ölümünün ardından babası İnan Kıraç ile mücadele etmek zorunda kalan İpek Kıraç, gündeme bu kez müstakbel eşiyle geldi.
İpek Kıraç, henüz bir bebekken ünlü Koç ailesine girdi. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç ile olan evliliğinden çocuğu olmamıştı. Suna Kıraç ve kocası evlatlık edinmeye karar verip İpek'i almışlardı.
Suna Kıraç kızı İpek Kıraç'a çok düşkündü. Yıllarca ALS hastalığı ile mücadele eden Suna Kıraç, ömrünün son yıllarında tekerlikli sandalyeye mahkum olmuştu. Suna Kıraç 2020 yılında 79 yaşında hayata veda etti.
Suna Kıraç'ın ölümünün ardından tüm mirası kızı İpek Kıraç'a kaldı. Bu miras babası İnan Kıraç ile davalık olmasına uzanan bir süreci başlattı. Demans hastalığı sebebiyle muhakeme yeteneğini yitirdiği söylenen İnan Kıraç, kimselere haber vermeden Emine Alangoya ile evlenince ortalık karıştı. Kızı İpek Kıraç, babasının evliliğinin iptali için başvurup, vasiliğini alma davası açtı.