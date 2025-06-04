İzmir'deki grevde son dakika sürprizi! DİSK ile belediye maaş zammında anlaştı

İZMİR'den gelen son dakika habere göre anlaşma sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile DİSK maaş zammı için anlaştı ve imzalar atıldı. İzmir belediye çalışanları ilk 6 ay için yüzde 30 ve buna ek olarak yüzde 19 enflasyon farkı aldı. İzmir'de en düşük maaş 66 bin lira oldu. 7 gündür devam eden eyleme 23 bin işçi katılmıştı. Grev sebebiyle İzmir'de günlerdir çöpler toplanmadığından şehir perişan olmuştu.

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İZMİR'den gen son dakika habere göre günlerdir devam eden grev anlaşmayla bitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İzBB) bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş. işçileri yedi gündür grevdeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıktı.

Zam oranı ne kadar?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “son teklif” olarak nitelendirdiği öneri, dün gece belediye bürokratları ve SODEM-SEN tarafından sendikaya iletildi. Teklifin sendika tarafından onaylanmasıyla birlikte grev sona erdi.

ZAM ORANI

Teklif kapsamında, işçilere yüzde 30 zam ve yüzde 19 oranında enflasyon farkı verilmesi kabul edildi. Böylelikle en düşük işçi maaşı 66 bin TL oldu.

İstediğimize yakın bir rakam

Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül grev alanında bir konuşma gerçekleştirdi ve İZELMAN’ın taleplerine yakın bir oran ortaya çıktığı için sözleşmeyi imzalama kararı aldığını açıkladı.

Ercan Gül İzenerji işçilerine bilgi vererek sözlü olarak yetki istedi. Gül, "Gül, "Eğer yetki verirseniz bu toplu sözleşmenin son aşamasını birlikte sağlayacağız. Vermezseniz de kimseye kırılmayız. Yarınlarda güçlü olmak istiyorsak bir arada durmak zorundayız. İmza yetkisini bizlere veriyor musunuz?" dedi. Alanı dolduranlar ise 'Evet' derken, 'Dik dur eğilme' sloganlarını attı. Karar alanda coşkuyla karşılandı. Grevin bitirilmesiyle birlikte işçiler dağıldı...

DİSK ne istedi belediye ne önerdi?

İzmir'deki grevin belediye en düşük ücret olarak 59 bin lira önerirken, DİSK 82 bin lira isteyince başladı. Yapılan son teklif iki rakamın ortası oldu. En düşük işçi maaşı 66 bin lira oldu.