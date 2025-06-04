CHP'li Kanko: İflas dalgası durdurulamıyor, şirketler birer birer batıyor

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, 2025’in ilk 5 ayında konkordato ilan eden firma sayısının geçen yıla göre yüzde 97 artarak 967’ye çıktığını açıkladı. “İflas dalgası durdurulamıyor, şirketler birer birer düşüyor” diyen Kanko, tekstil, inşaat ve metal sektörlerinin risk altında olduğunu belirtti. Kanko, plansız ve popülist ekonomi kararlarını eleştirerek, “Üreteni destekleyen politikalar şart” ifadesini kullandı.

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CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, 2025 yılına damga vuran ekonomik kırılganlığa dikkat çekti. Türkiye genelinde konkordato ilan eden şirket sayısının yalnızca yılın ilk beş ayında 967’ye ulaştığını açıklayan Kanko, bu artışın geçen yıla oranla yüzde 97 olduğuna işaret etti.

Bu tabloyu “ekonomik alarm” olarak nitelendiren Kanko, her geçen gün yeni bir iflas haberiyle karşılaşıldığını söyledi:

“İflas dalgası durdurulamıyor. Şirketler birer birer düşüyor. Her gün yeni bir firmanın kepenk kapattığına, fabrikaların üretimi durdurduğuna tanık oluyoruz. 2024 yılında konkordato ilan eden firma sayısı 491 iken, 2025’in sadece ilk 5 ayında bu sayı neredeyse ikiye katlanarak 967’ye ulaştı. En çok konkordato başvurusu tekstil sektöründen gelirken, inşaat ve metal ürünleri sektörleri de yüksek risk altında. Bu tablo, hükümetin yanlış ekonomi politikalarının iflası niteliğindedir.”

Konkordato başvurularındaki artışın ardında yalnızca finansal yapısı bozulan şirketlerin değil, aynı zamanda geçimini bu şirketlerde sürdüren binlerce çalışanın da bulunduğunu kaydeden Kanko, sosyal etkilerin de ağırlaştığını vurguladı:

“Her konkordato kararı, arkasında yüzlerce işsiz bırakıyor. Vatandaşın alım gücü yerle bir olmuşken, üretim çarkları da durma noktasına geldi.”

“PLANSIZ VE POPÜLİST KARARLAR EKONOMİYE ZARAR VERİYOR”

Açıklamasının devamında ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştiren Kanko, çözümün bilimsel temellere dayalı politikalarla mümkün olabileceğini savundu:

“Plansız, günü kurtarmaya yönelik, popülist ekonomi kararları ülkeye çok büyük zararlar veriyor. Üreteni destekleyen, istihdamı koruyan, fiyat istikrarını sağlayan akılcı ekonomi politikalarına acilen ihtiyaç var. Aksi halde bu iflas zinciri daha da büyür, ülke ekonomisi telafisi güç bir noktaya sürüklenir.”

CHP olarak çözümün adresinin üretim odaklı, sosyal adaleti gözeten ve demokratik değerleri önceleyen bir ekonomik dönüşüm olduğunu belirten Kanko, “En kısa sürede bu baskıcı ve totaliter düzenin değişmesi gerektiğini” ifade etti.