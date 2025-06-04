Papara'daki tüm hesaplara bloke konuldu! Hesaplara giriş var işlem yok

Sahibi tutuklanan Papara'da tüm hesaplar incelemeye alındı. Bu çerçevede hesaplara bloke konulduğu duyuruldu. Hesaplara giriş yapabilir ama işlem yapamazsınız denildi.

Abone ol

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan dijital finans platformu Papara, kullanıcı hesaplarında inceleme süreci başlattı. Binlerce kullanıcıya gönderilen e-postada, hesaplara erişimin açık olduğu ancak bakiyelerin geçici olarak kullanılamayacağı bildirildi.

Bakiyelere bloke kondu

Papara tarafından yapılan resmi açıklamada, güvenlik ve finansal şeffaflık gerekçesiyle başlatılan kontrol süreci kapsamında kullanıcıların hesaplarına giriş yapabileceği, ancak geçici süreyle işlem yapamayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”

Papara yönetimi, inceleme sürecinin kısa sürede tamamlanacağını ve tüm kullanıcıların e-posta yoluyla bilgilendirileceğini bildirdi. Denetim kapsamında her kullanıcı hesabı bireysel olarak inceleniyor ve şüpheli işlem geçmişleri detaylı olarak analiz ediliyor. Şirket, finansal şeffaflık ilkesine uygun hareket ettiklerini vurguladı.

İŞLEM LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ

İncelemeyle eş zamanlı olarak Papara, kullanıcılarına sunduğu işlem limitlerinde güncellemeye gitti. Yapılan yeni düzenlemeye göre, günlük işlem limiti 10.000 TL olarak belirlendi. Yeni limitler şu işlemler için geçerli: Kendi bankasından Papara hesabına para yatırma: Günlük 10.000 TL

Papara’dan kendi bankasına para transferi ve ATM’den nakit çekme: Günlük 10.000 TL Papara Card ile alışveriş ve hesaplar arası transfer: Günlük 10.000 TL