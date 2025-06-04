BIST 9.425
DOLAR 39,13
EURO 44,79
ALTIN 4.219,79
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil alacaklar bu kampanyaya mutlaka göz atın! 0 faizli kredi fırsatı
Otomobil alacaklar bu kampanyaya mutlaka göz atın! 0 faizli kredi fırsatı
Samsunspor duyurdu: O isimle yollar ayrıldı
Samsunspor duyurdu: O isimle yollar ayrıldı
Papara'daki tüm hesaplara bloke konuldu! Hesaplara giriş var işlem yok
Papara'daki tüm hesaplara bloke konuldu! Hesaplara giriş var işlem yok
Kurban Bayramı hava durumu belli oldu! Meteoroloji uzmanı tek tek açıkladı
Kurban Bayramı hava durumu belli oldu! Meteoroloji uzmanı tek tek açıkladı
CHP'li Kanko: İflas dalgası durdurulamıyor, şirketler birer birer batıyor
CHP'li Kanko: İflas dalgası durdurulamıyor, şirketler birer birer batıyor
Işıkhan: Türkiye’de işsizlik en düşük seviyelere inmiştir
Işıkhan: Türkiye’de işsizlik en düşük seviyelere inmiştir
İzmir'deki grevde son dakika sürprizi! DİSK ile belediye maaş zammında anlaştı
İzmir'deki grevde son dakika sürprizi! DİSK ile belediye maaş zammında anlaştı
İnşaat ve tesisat yetki belgesi olmayan usta çalıştırılamayacak
İnşaat ve tesisat yetki belgesi olmayan usta çalıştırılamayacak
Kankalık bitti Elon Musk Trump'a karşı : Tiksindirici bir kötülük
Kankalık bitti Elon Musk Trump'a karşı : Tiksindirici bir kötülük
Hamaney, ABD'nin anlaşma teklifini redetti
Hamaney, ABD'nin anlaşma teklifini redetti
Anayasa Mahkemesi kararı KKM'ye para aktarılmasına set çekti
Anayasa Mahkemesi kararı KKM'ye para aktarılmasına set çekti
Hangi belediyede maaşlar kaç lira? 99 bin lira maaş ve veren belediye var
Hangi belediyede maaşlar kaç lira? 99 bin lira maaş ve veren belediye var