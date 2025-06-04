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Samsunspor duyurdu: O isimle yollar ayrıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsunspor duyurdu: O isimle yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Ganalı sağ kanat oyuncusu Kingsley Schindler ile yollarının ayrıldığını duyurdu.Samsunspor formasıyla bu sezon 37 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Kırmızı-beyazlı kulübün "Teşekkürler Kingsley Schindler" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ailemize katıldığın günden beri ve bu tarihi sezonda sahadaki mücadelen, hırsın ve formamıza duyduğun aidiyet ile bu şehirde önemli iz bıraktın. Kısa sürede kırmızı-beyaz renklerin, bu armanın bir parçası oldun. Şimdi yollar ayrılıyor belki ama bu tarihi sezonun önemli kahramanlarından biri olarak seni hep güzel hatırlayacağız. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Bu şehir, bu kulüp seni unutmayacak."

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