Otomobil alacaklar bu kampanyaya mutlaka göz atın! 0 faizli kredi fırsatı

Peugeot, SUV 2008, yeni SUV 3008, yeni SUV 5008, E-208, E-308, 408 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip kredi ve takas desteği seçenekleriyle haziran ayında da araç sahibi olmayı kolaylaştıran fırsatlarla öne çıkıyor.

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Haziran boyunca sürecek cazip kredi teklifleri kapsamında, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli, 85 bin lira takas desteğiyle sadece tüzel müşterilere özel 170 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle alıcılarını bekliyor.

Yeni 3008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu yeni E-3008 modelinde de bireysel müşterilere Allure donanım seviyesinde 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi veya sadece tüzel müşterilere özel GT donanım seviyesinde 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi imkanı sunuluyor.

B-SUV segmentinde Peugeot 2008, Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle 180 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 60 bin lira takas desteğiyle 130 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanaklarıyla satın alınabiliyor.

Yüzde 100 elektrikli E-2008 ise Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle 300 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 40 bin lira takas desteğiyle 300 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot'un 408 modeline sahip olmak isteyen müşteriler, Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise sadece tüzel müşterilere özel 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

Marka, birçok modelde avantajlı kredi olanakları sunuyor

Peugeot'un C segmentindeki hatchback temsilcisi yüzde 100 elektrikli E-308 de 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla haziran ayında da otomobil severleri bekliyor.

Gelişmiş 48V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi, 7 koltuklu oturma düzeni ve 21" Panoramik i-Cockpit teknolojisine sahip Peugeot 5008 için GT donanım seviyesinde 100 bin lira takas indirimi ve sadece tüzel müşterilere özel GT donanım seviyesinde 170 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

5008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu E-5008'de ise sadece tüzel müşterilere özel GT donanımlı versiyonda 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot, haziran ayında da hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredili teklifleriyle dikkati çekiyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, segment sınırlarını aşan konfor ve sürüş keyfi sunan Rifter'ın otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanım seviyesinde 40 bin lira takas desteğiyle 350 bin lira 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Bununla birlikte Rifter'ın manuel şanzımanlı Allure donanımlı versiyonunda, 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları bulunuyor. Partner Van'da ise 400 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Çok yönlülüğü ile dikkati çeken Expert Traveller, Expert Van ve Boxer Van 3,5 ton versiyonunda geçerli 250 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.