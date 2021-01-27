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Müjde Ar mektup yazıp şikayetçi olmuştu! Karşı davada karar açıklandı

MUĞLA'da bir restoranın 'ticari itibar zedeleme' gerekçesiyle 66 yaşındaki oyuncu Müjde Ar hakkında açtığı davada takipsizlik kararı çıktı.

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Bodrum’un Gündoğan Mahallesinde evi bulunan Müjde Ar, evinin yakınlarında bulunan BVS Bosphorus Resort Hotel'deki Günay Restaurant’ın gürültü kirliliği yaptığı iddiasıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a mektup yazmış ve şikayetçi olmuştu. Gazetecilere yaptığı açıklamalar nedeniyle BVS Bosphorus Resort Hotel, sanatçı hakkında 'otel ve Bodrum Belediyesine yönelik asılsız ithamlar ve hakaretler içeren şikayetlerde bulunmak suretiyle ticari itibarını zedelediği' gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı incelemeler sonucunda kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

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