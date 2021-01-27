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Bakan Lütfi Elvan esnafa destek paketinin detaylarını açıkladı Erdoğan duyurmuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün duyurduğu esnafa destek paketinin detaylarını açıkladı.

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Kısıtlama nedeniyle zor günler geçiren esnafa nefes aldıracak yeni destek paketi açıklandı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ak Parti Grup Toplantısı'nda kamuoyuna duyurdu. Merak edilen destek paketinin ayrıntıları da yavaş yavaş belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, esnafa destek paketinin detaylarını paylaştı.

Bakan Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lokanta, restoran ve kafe sahibi esnaflarımız, Sn Cumhurbaşkanımız sizler için yeni müjdeyi açıkladı. 2019 cironuz 3 milyon TL'nin altındaysa, 2020 cironuz %50 ve üzerinde azaldıysa, 2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz. (tutar azalan cironun %3'üne göre hesaplanacak)" ifadelerini kullandı.

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