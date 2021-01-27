BIST 1.503
DOLAR 7,39
EURO 8,95
ALTIN 436,70
HABER /  YEREL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı

SARIYER'de, iş adamı Enver Ocak şirketinin önünde beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan Ocak tedavi altına alınırken saldırganlar her yerde aranıyor.

Abone ol

Olay saat 10.30 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Cadde üzerindeki şirketinden çıkan iş adamı Enver Ocak otomobiline doğru yöneldi. O esnada beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar iş adamı Ocak’a birkaç el ateş etti.

Saldırının ardından şahıslar otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaralanan Ocak araçla özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis şirketteki çalışanların ifadesine başvurarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şahısların geldiği otomobilin plakasını ve eşkallerini belirleyen polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise fotoğraflama yaparak delilleri topladı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erzincan'da polis memuru ve öğretmen eşi evlerinin mutfağında ölü bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da mezar başında hareketsiz gören şok oldu! 15 yıl önce ölen...
Bill Gates'ten olay olan 'mikroçip' iddialarına cevap
Sivas'ta ambulansın TIR'a çarptığı kazada hemşire hayatını kaybetti
Bekçi alımı 2021 başvuru formu doldurma nasıl olur?
Son dakika esnafa kira desteği ödemesi bugün ödeniyor! Bakan Pekcan duyurdu
Sıfır atık projesi kapsamında Sultanbeyli’de 564 ton atık toplandı
Ekrem İmamoğlu'nun kankası Hüseyin Köksal KRT'yi alıyor
Fuat Oktay: Türkiye dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş durumda
Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza atıyor
'Çay var içersen' sözü Aşık Veysel'e mi ait? 'Çorap hikayesi' de meğer gerçek değilmiş
Yorumlar