'Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?' sorusuna "Kabine toplantısından sonra, varsa öyle bir şey açıklarız" yanıtını verdi.

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TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restaurantlara destek verileceğini belirtti ve reform paketi, erken seçim, 'militan' ve CHP'deki taciz iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, AK Parti grup konuşmasının ardından ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Kısıtlamalar ne zaman kalkar?'

Gazetecilerin 'Kısıtlamalar ne zaman kalkar?' sorusunu yönelttiği Erdoğan, konuyla ilgili "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı.

Gözler kabine toplantısında

Böylece Cumhurbaşkanı Kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu. Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısının ise 28 Ocak Perşembe günü yapılması öngörülüyor.