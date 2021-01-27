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Canan Kaftancıoğlu sözlük paylaştı: Militan olduğum doğrudur

Siyasetin gündemindeki 'militan' tartışması olanca hızıyla devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'militan' kelimesinin sözlükteki tanımını paylaşarak "Partimin militanı olduğum doğrudur" ifadelerini kullandı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, AK Parti ve MHP'li yöneticilerinin kendisine yönelttiği 'militan' eleştirilerine Twitter hesabında yanıt verdi. 'Militan' kelimesinin sözlükteki tanımını paylaşan Kaftancıoğlu, iktidara tavsiyem; "CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilenmeleridir." diye yazdı.

"Önemli olan militan olmak değil, hangi amaçta militanlık edildiğidir"

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle: Partimin militanı olduğum doğrudur. İktidara tavsiyem, ülkeye demokrasi, adalet getirmek ve yoksulluğu bitirmek için çaba gösteren CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilenmeleridir. Militan olmak değil hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan.

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