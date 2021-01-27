Almanya'da 94.8 milyon Euro'nun sahibi bir Türk! Büyük ikramiye ona isabet etti

ALMANYA'da yaşayan Türk vatandaşına talih kuşu kondu. Eurojackpot isimli Avrupa'nın en yaygın sayısal loto oyununda 94,8 milyon Euro'luk büyük ikramiye Türk'e çıktı. Söz konusu rakam Türk lirasına çevrildiğinde bakın ne kadar yapıyor?

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Avrupa'nın en yaygın sayısal loto oyunu olan Eurojackpot’un 94.8 milyon euroluk ikramiyesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Gütersloh kentinin Rietberg kasabına yaşayan bir Türk vatandaşına isabet etti. Talihli Türk, Münster'deki Westlotto Genel Merkezi'ne giderek, kuponunu doğrulattı.

Danışmanlık hizmeti verilecek

Westlotto Genel Müdürü Andreas Kötter yaptığı açıklamada, “Kazanan, Eurojackpot'u uzun süredir düzenli olarak oynuyordu. Westlotto’nun ikramiyeyi kazananlardan sorumlu ekibi talihli kişiye, 90 milyon euroyu nasıl kullanmaya devam edeceği konusunda danışmanlık verecek. Bu sadece yeni varlıkların kullanımı değil, aynı zamanda vergi ve yasal konuları da içeriyor” dedi.

Büyük ikramiye 18,75 euroluk kupona isabet etti

Kötter, talihlinin 18,75 euroluk bir kuponla 94.8 milyon euroluk ikramiyeyi kazandığını ifade etti. Kötter, şanlı kişinin oynadığı numaraların 10, 19, 32, 36 ve 46 sayıları ile yedek sayılar olan 4 ve 6'yı doğru tahmin ederek, bu ikramiyeyi kazandığını belirtti. Diğer taraftan büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin ismi güvenlik gerekçesi ile açıklanmadı.

Türk lirası ile ne kadar?: 848 milyon 460 bin lira (848.460.000 TL) yapıyor. Eğer bu parayı aylık faize yatırırsanız aylık olarak getirisi 10.268.690,55 TL. Yani her ay hesabınıza 10 milyon TL'nin üzerinde para daha eklenecek.