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Samsun'da 2 çocuk annesi kadın 42 gündür kayıp! Her yerde aranıyor

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 42 gündür kayıp olan eşinden boşanmış 2 çocuk annesi Arzu Aygün (35), aranıyor.

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Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. 2 çocuk annesi Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. 

Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. dahil 5 kişinin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.

Polis ekipleri, 41 gündür kendisinden haber alınamayan Aygün'ün izini her yerde arıyor.

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