MSÜ 2021 başvuru nasıl yapılır TC ile başvuru ekranı açıldı

Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen öğrenciler başvuru tarihi ve başvuru şartlarını araştırıyor. MSÜ başvuru işlemleri ÖSYM aracılığı ile yapılıyor. ÖSYM, sınav takvimini yayınladı. Peki MSÜ başvuru 2021 ne zaman? MSÜ başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ başvuru şartları neler? İşte MSÜ ile ilgili tüm detaylar...

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MSÜ başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. MSÜ 2021 yılında 4 Nisan’da yapılacak. Sınava girecek olan adayların işlemlerini 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında tamamlamaları gerekiyor. Adayların başvuru ücretini de kılavuz içerisinde belirtilen bankalara yatırmaları gerekiyor. İşte MSÜ başvuru ücreti ve kılavuzu hakkında detaylar

MSÜ başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. MSÜ başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

MSÜ başvurusu nasıl yapılır:

MSÜ başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar. Sınav ise 4 Nisan tarihinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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MSÜ başvuru ücreti ne kadar:

MSÜ başvuru ücreti 2021 yılında 110 TL oldu.

Sınav ücreti ne kadar oldu: Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.