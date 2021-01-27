Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan yeni ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak tartışmalarıyla ilgili, "İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün önemli ismi Oğuzhan Asiltürk'e sürpriz ziyareti sonrası Cumhur ittifakına katılacağı iddiaları ortaya atılan Saadet Partisi'nin tavrı merak konusuydu. Tartışmalara için Karamollaoğlu yeni bir açıklama yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Karamollaoğlu, "Bu kadar farklılıkların olduğu bir ortamda, dostluklara daha çok ihtiyaç var ama unutulmamalıdır ki dost acı söyler. Sayın Erdoğan’a çağrım. Biz sizi incitmek için değil, yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır. Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz." dedi.

Oğuzhan Asiltürk, ittifak ve Erdoğan'ın ziyareti için ne dedi?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Kudüs TV’de yayınlanan ‘Diyalog ve Uhuvvet’ adlı programda konuştu.

Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından evinde ziyaret edilmesini olumlu bir hareket olarak karşıladığını belirtip, "Türkiye ikiye ayrılmış. Yarısı yarısının hasmı gibi davranıyor. Kardeşim sizin fikriniz Türkiye’yi şöyle şöyle ölçüler içinde idare etmek diyebilirsiniz. Size inananlar sizinle beraber olsun. Ama inanmayanları aşırı derecede tenkit edemezsiniz." dedi.

Asiltürk, konuşmasının devamında, "Sayın cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Devletin başkanı bir nezaket gösterip benim ziyaretime gelmişse ben onun söylediklerinin dışında bir şey söylemem benim edep anlayışıma, saygı anlayışıma uygun olmaz. Onun için kimseye bir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.