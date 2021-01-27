Saadet Partisi'nden Oğuzhan Asiltürk'ün ittifak çıkışına ilişkin açıklama

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi yöneticisi Oğuzhan Asiltürk'ün "Seçime bir hafta kala partinin hangi ittifak içerisinde yer alacağına karar verilir" demesine ilişkin açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün önemli ismi Oğuzhan Asiltürk ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Partinin hangi ittifakta yer alacağı tartışması alevlenirken kritik bir açıklama Saadet Partisi'nden geldi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Halk TV canlı yayınında Asiltürk'ün sözlerini değerlendirdi. Kaya’nın açıklamaları şöyle:

"Biz her partiyi eşit aktör olarak görüyoruz"

"Cumhur İttifakı'nın ülkeyi sürüklediği durumu doğru bulmuyoruz. İtirazımız devam ediyor. Aynı noktaya durmaya devam ediyoruz. Biz her partiyi eşit aktör olarak görüyoruz. Saadet Partisi ittifakalarla eklenmez. O ittifakları diğer aktörlerle birlikte oluşturur. Oğuzhan Asıltürk Yüksek İstişare Kurulu'nda. Bir karar dayatması partimizde yok. Saadet Partisi kendisini kullandırtmaz."