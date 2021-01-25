Hadi Özışık'tan Saadet Partisi yorumu: O eski sert halinden eser yok

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Oğuzhan Asiltürk arasındaki görüşmelerin etki oluşturduğunu ve bu görüşmeler sonrası Temel Karamollaoğlu'nun tavrında bir 'yumuşama' olduğunu ifade etti.

Özışık, "Temel Karamollaoğlu, Asiltürk ziyaretinin ardından medyada yaklaşık bir hafta gözükmedi. Ardından ziyaretlerin olabileceğini söyledi. Ama Saadet Partisinin o katı tutumunun da devam etmediğini görmüş olduk. Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün ağzından son söz çıkmadan konuşamadı" şeklinde konuştu.

"Karamollaoğlu'nun tavrında yumuşama var"

Ardından Karamollaoğlu'nun açıklamalarına atıfta bulunan Özışık, "Rest çeken ve katı tavırlı bir Karamollaoğlu yoktu. O Karamollaoğlu gitmiş, başka bir Karamollaoğlu gelmiş" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili eksiklikler ve reformlara atıfta bulunan Özışık, "Oğuzhan Asiltürk ile Temel Karamollaoğlu görüştü. Yumuşama ve bekleme süreci başladı. Cumhurbaşkanı'nın reform söylemlerinin ardından süreci izleyecekler. Bu süreçte Asiltürk ve Erdoğan arasındaki görüşmelerin ev ziyareti ile kalmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.