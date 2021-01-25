BIST 1.542
DOLAR 7,42
EURO 9,03
ALTIN 443,14
MEDYA

Kefaret 11. bölüm fragmanı

Kefaret dizisi 11. yeni bölümüyle 31 Ocak 2021 Pazar akşamı FOX'ta olacak. Kefaret'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kefaret 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Kefaret 31 Ocak 2021 Pazar akşamı FOX'ta...

Müzik öğretmeni Zeynep, beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.
Sinan komiser, Zeynep'i terk etmedi.
Sinan, Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep, kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.
Sinan ile Zeynep, el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.
Bir fazlasıyla!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tövbeler Olsun 24. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 22. bölüm fragmanı
Akrep 8. bölüm fragmanı
Babam Çok Değişti 4. bölüm fragmanı (Final)
İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı
Çeçen genç Rus polisine tek başına karşı koydu
Sigara parası için kardeşini öldürdü
MSB F-16'nın gece uçuşunda görüntülediği dolunay videosunu paylaştı
Karadenizli koronavirüse türküyle seslendi: Yedi bitirdi beni evde kadın dırdırı
İYİ Partili Ümit Dikbayır Diyarbakır anneleriyle ilgili açıklaması tepki çekti