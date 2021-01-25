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MEDYA

Akrep 8. bölüm fragmanı

Akrep dizisi 8. bölümüyle 28 Ocak 2021 Perşembe akşamı Star'da olacak. Akrep'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Akrep 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Akrep 28 Ocak 2021 Perşembe akşamı Star'da...

Düşmanını zehirlediği gibi kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir 'Akrep' dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

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