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DÜNYA

Çeçen genç Rus polisine tek başına karşı koydu

21 yaşındaki Çeçen asıllı Sayid Jumaev, Moskova'daki gösterilerde Rus polisine tek başına karşı koydu. Görüntüler, sosyal medyada çok konuşulurken; Nevşin Mengü'nün Cüneyt Arkın benzetmesine ünlü oyuncunun cevabı olay oldu.

Sosyal medya, Rusya'daki gösterilerde yaşanan arbedeyi konuşuyor. Çeçen asıllı olduğu iddia edilen bir göstericinin polise tek başına direnmesi günün konusu haline gelirken; Nevşin Mengü'nün Cüneyt Arkın benzetmesi de olay oldu.

Nevşin Mengü, görüntüleri paylaşarak, "Cüneyt Arkın gibi aktivist" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın ise Mengü'nün bu benzetmesine yine sosyal medyadan cevap verdi. Arkın, Mengü'nün benzetmesine, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine, askerine saldırmaz" sözleriyle cevap verdi.

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