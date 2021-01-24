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YEREL

Sigara parası için kardeşini öldürdü

Denizli'de sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi. Annesini bıçakla kovaladığı esnada araya giren kardeşini öldüren kardeş, babasını da kolundan yaraladı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kendisine sigara parası vermediği gerekçesiyle bıçakla annesini kovaladığı sırada araya giren kardeşini ekmek bıçağıyla kalbinden yaralayan ağabey, babasını da kolundan bıçakladı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden oğlunu bir an olsun kucağından bırakmayan babanın feryatları yürekleri dağladı.

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