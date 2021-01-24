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MEDYA

İYİ Partili Ümit Dikbayır Diyarbakır anneleriyle ilgili açıklaması tepki çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Ümit Dikbayır'ın Habertürk ekranlarında evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri için "ayağına gitmem" dedi, devletin askerine 'militan' hakaretine ses çıkarmadı.

Habertürk ekranlarında canlı yayınlanan Enine Boyuna programında terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatları için nöbeti tutan Diyarbakır anneleri konuşuldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Ümit Dikbayır ile İnternethaber Yayın Grubu Başkanı gazeteci Hadi Özışık arasında konuya ilişkin sert bir tartışma yaşandı.

Dikbayır'ın devletin askerlerine valisine 'militan' denilmesine ses çıkarmadığını söyleyen Özışık, Dikbayır'ı Diyarbakır annelerinin eylemine destek çıkmamakla eleştirdi. 

"Niye gideceğim anneleri ziyarete"

Hadi Özışık'ın "siz gittiniz mi Diyarbakır'a annelere ziyaret ettiniz mi?" sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Ümit Dikbayır, "Niye gideceğim anneleri ziyarete. Annelerin o kapıda olması bu devletin ayıbıdır" diye cevap vermesi tartışmalara yol açtı.

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