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Bakan Soylu'dan Esenyurt HDP binasına operasyona ilişkin açıklama video paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, HDP Esenyurt ilçe binasına düzenlenen operasyonun görüntüsü paylaştı. Bakan Soylu, paylaştığı görüntü ile birlikte "23 Ocak 2021. Gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" dedi.

Öte yandan Bakan Soylu'nun paylaştığı görüntüde, operasyonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirildiği görüldü.

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