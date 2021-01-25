BIST 1.542
DOLAR 7,42
EURO 9,03
ALTIN 443,14
MEDYA

Masumlar Apartmanı 19. bölüm 2. fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 19. yeni bölümüyle 26 Ocak 2021 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Masumlar Apartmanı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 26 Ocak 2021 Salı Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı
Çeçen genç Rus polisine tek başına karşı koydu
MSB F-16'nın gece uçuşunda görüntülediği dolunay videosunu paylaştı
Karadenizli koronavirüse türküyle seslendi: Yedi bitirdi beni evde kadın dırdırı
Bakan Soylu'dan Esenyurt HDP binasına operasyona ilişkin açıklama video paylaştı
Asker uğurlama terörü kamerada! Yasağa rağmen İstanbul trafiğinin altını üstüne getirdiler
TEM’de durduruldu! Otobüsteki özel bölmeden 102 tane kaçak cep telefonu çıktı
Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdir
Amasa'da kümesine giren tilkiye böyle seslendi: 'Tilki kardeş lütfen, kendine bir şey yapacaksın'
Sen Çal Kapımı 29. bölüm fragmanı