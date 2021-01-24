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DÜNYA

İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı

Demirören Haber Ajansı

İngiltere Staffordshire'da bulunan 182 metre yüksekliğindeki elektrik santrali bacası kontrollü şekilde patlatılarak 4 saniyede yıkıldı.

İngiltere Staffordshire’da bulunan Rugeley Elektrik Santrali’ndeki 182 metrelik baca sabah saatlerinde kontrollü şekilde patlatılarak 4 saniye içinde yıkıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre; polisin karantina sırasında bölgeye gidilmemesi uyarılarına rağmen yaklaşık 100 kişinin bölgede toplanarak bacanın yıkılma anını izlediği ifade edildi.

Staffordshire siluetinin bir parçası olan kömürle çalışan elektrik santralinin 53 yıllık faaliyetinin ardından 2016’dan beri kapalı olduğu ifade edildi.

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