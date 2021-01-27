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Pfizer'den sonra Moderna aşısı için de uyarı geldi DSÖ açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerikan ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen corona virüsü (koronavirüs) aşısına ilişkin uyarıda bulundu. DSÖ, hamilelerin güvenlik verileri eksik olduğu gerekçesiyle Moderna aşısını olmamaları gerektiğini açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Moderna şirketinin geliştirdiği corona virüsü (koronavirüs) aşısının güvenlik verilerinin eksik olması nedeniyle hamilelerin bu aşıyı yaptırmaması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada corona virüsüne karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanları gibi yüksek riske maruz kalan anne adaylarının ise aşıyı yaptırabileceğini aktarıldı.

DSÖ aynı uyarıyı Pfizer aşısı için de yapmıştı.

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