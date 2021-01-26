BIST 1.539
DOLAR 7,35
EURO 8,94
ALTIN 438,99
HABER /  DÜNYA
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Çin'de ithal kirazların iç ambalajında koronavirüs çıktı

Çin, ithal ettiği kirazların iç ambalajında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanıldığını açıkladı. Öte yandan; ithal gıdalarda Kovid-19'un görülmesi bulaşıcı oldukları anlamına gelmiyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Zijian, tüketicilerin endişelerini anladıklarını, burada önemli olanın viral yük olduğunu söyleyerek meyvelerin temizlendikten sonra güvenle tüketilebileceğini vurguladı.

Abone ol

Çin'in doğusundaki Jiangsu Eyaletine bağlı Wuxi kentinde bir parti ithal kirazın iç ambalajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Çin'e satılan kirazların çoğu Şili ve Avustralya'dan geliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Şili Büyükelçiliği, kirazların Şili'den geldiği haberlerini yalanladı.

Öte yandan; ithal gıdalarda Kovid-19'un görülmesi bulaşıcı oldukları anlamına gelmiyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Zijian, tüketicilerin endişelerini anladıklarını, bu tür durumlarda önemli olanın 'viral yükün seviyesi ve kontamine (bulaşma) olup olmadığı' olduğunu ifade etti. Feng, meyvelerin genellikle enfeksiyona neden olmadığını ve temizlendikten sonra güvenle tüketilebileceğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde yine Çin'de dondurmalara yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dondurmada korona tespit edilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için virüs daha uzun süre tespit edilebilir. Dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi. Çin'de bir seferde üretilen 4 bin 836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü? Yoksa virüs parçası mı? Bunu değerlendirmek mümkün değil ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
IMF 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Antalya'da balkondan gelen sesle şok oldu! Erkek arkadaşı, ablasını...
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere 'Tasarruflu Sulama Kredisi'
Manisa'da tamir ederken makine çalıştı! Korkunç şekilde can verdi
Sakarya'da patlama sesi! Hendek'teki patlama sesi ilçeyi sokağa döktü
Sosyal medyada yayılmıştı! 'Su satan çocuk' videosu kurgu çıktı
Bolu'da eve alınmayınca intihara kalkıştı! O sözü duydu vazgeçti
İrfan Can Kahveci'ye talip olan Marsilya'dan transfer yorumu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız
AB'den Türkiye ve Ortadoğu'ya 385 milyon euro yardım
Yorumlar