Çin'de ithal kirazların iç ambalajında koronavirüs çıktı

Çin, ithal ettiği kirazların iç ambalajında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanıldığını açıkladı. Öte yandan; ithal gıdalarda Kovid-19'un görülmesi bulaşıcı oldukları anlamına gelmiyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Zijian, tüketicilerin endişelerini anladıklarını, burada önemli olanın viral yük olduğunu söyleyerek meyvelerin temizlendikten sonra güvenle tüketilebileceğini vurguladı.

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Çin'in doğusundaki Jiangsu Eyaletine bağlı Wuxi kentinde bir parti ithal kirazın iç ambalajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Çin'e satılan kirazların çoğu Şili ve Avustralya'dan geliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Şili Büyükelçiliği, kirazların Şili'den geldiği haberlerini yalanladı.

Öte yandan; ithal gıdalarda Kovid-19'un görülmesi bulaşıcı oldukları anlamına gelmiyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Zijian, tüketicilerin endişelerini anladıklarını, bu tür durumlarda önemli olanın 'viral yükün seviyesi ve kontamine (bulaşma) olup olmadığı' olduğunu ifade etti. Feng, meyvelerin genellikle enfeksiyona neden olmadığını ve temizlendikten sonra güvenle tüketilebileceğini vurguladı.