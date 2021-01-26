KKTC'de Lefkoşa ve Girne karantina altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından başkent Lefkoşa ve Girne karantina altına alındı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından Bakanlar Kurulu ile Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan bir dizi yeni kısıtlama yürürlüğe konuldu.

Salgınla mücadele kapsamında başkent Lefkoşa 7 gün, Girne ise 14 gün süre ile karantina altına alınacak, söz konusu şehirlerde vatandaşların özel ihtiyaçları dışında sokağa çıkması yasaklanacak. Lefkoşa ve Girne'ye başka şehirlerden giriş ve çıkışlar ise durdurulacak. Lefkoşa ve Girne'de eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market benzeri temel ihtiyaçların karşılandığı işletmeler dışındaki tüm işletmelerin kapatılmasına, restoranların sadece paket servis yapmasına karar verildi.

Haftasonu tüm KKTC'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak Girne ve Lefkoşa dışındaki diğer ilçelerde 22.00-05.00 saatleri arasında olan sokağa çıkma yasağı 20.00-05.00 saatleri arasına çekilirken; hafta sonları tüm KKTC'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Uzaktan eğitime geçildi

KKTC'de tüm okul öncesi, ilk ve orta okullarda uzaktan eğitime geçilmesine karar verilirken; kreşler ve özel eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitime devam edilecek.

KKTC'ye girişlerdeki karantina kararı uzatıldı

KKTC'ye girişlerde 10 ila 14 gün arası uygulanan ve ülkelere göre farklılık gösteren karantina uygulaması ikinci bir emre kadar uzatıldı. KKTC'de ikamet eden ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) çalışanlar ile GKRY'de ikamet eden ve KKTC’de çalışanlar da karantinaya tabi olacak.