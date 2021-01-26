Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25.344'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik koronavirüs verilere göre; 681'i semptomatik olmak üzere 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 108 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya, ağır hasta sayısı ise bin 791'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.

5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları tedirgin edici boyutta

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.