BIST 1.536
DOLAR 7,36
EURO 8,94
ALTIN 438,32
HABER /  GÜNCEL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25.344'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik koronavirüs verilere göre; 681'i semptomatik olmak üzere 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350'ye yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 108 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya, ağır hasta sayısı ise bin 791'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.

5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları tedirgin edici boyutta
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hollanda'da durumu ağırlaşan koronavirüs hastası Türk ambulans uçakla getirildi
Ömer Çelik: ‘Valiye militan diyen faşistin ta kendisidir’
Hulk için Beşiktaş ve Başakşehir arasında transfer yarışı
Zor durumdaki Fransa'ya IMF'den uyarı geldi
İstanbul Valiliğinden Açık Kapı uygulaması iddialarına cevap geldi
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor İstanbul'un hangi semtinde?
Antalya'da balkondan gelen sesle şok oldu! Erkek arkadaşı, ablasını...
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere 'Tasarruflu Sulama Kredisi'
Manisa'da tamir ederken makine çalıştı! Korkunç şekilde can verdi
Yorumlar