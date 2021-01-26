İstanbul kar alarmına geçti! Ankara, Bursa, Konya, Balıkesir, Antalya listede

TÜRKİYE yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisine giriyor. Meteoroloji İstanbul'a da kar geleceğini duyurdu. İşte son hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre kar geri dönüyor. Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ilk olarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olacak. Bu iller için meteoroloji turuncu kodlu uyarı verdi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 20 ile 40 santim arasında kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin sitesinden yayınladığı kar uyarısı alan iller listesinde Antalya, Isparta ve Konya da bulunuyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu ve Konya'nın batısında kuvvetli kar yağışı görülecek. Kar yağışı bu kentlerde 20 ile 50 santim arasında bir yağış bırakacak. Meteoroloji yarım metreyi bulacak kar yağışı sebebiyle Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde sıkıntı yaşanabileceğini duyurdu. Manisa, Uşak, Denizli ve Uşak illerinde ise yoğun yağışının ardından kar yağışı bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı



İstanbul yeni kar yağışı dalgasından nasibini alacak iller arasında bulunuyor. AKOM'dan gelen uyarıya göre çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle 15 derece olan sıcaklıklar, 8 ile 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. İstanbul kent merkezinde sulu kar yağışı sonrasında etkili bir kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü Ankara, Bursa, Balıkesir, Kayseri...



28 Ocak Perşembe günü kar yağışı Ankara başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinin tamamına yayılacak. Listeye Balıkesir, Bursa, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Erzincan dahil bir çok il eklenecek.

