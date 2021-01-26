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Sakarya Hendek'teki patlama sesinin kaynağı belli oldu

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama sesi ekipleri harekete geçirmişti. Paniğe sebep olan ve çok sayıda vatandaşı korkutan sesin kaynağının uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan; Hendek’te duyulan patlama sesinin aynısı, Eskişehir'de de yankılandı.

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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde ekipleri harekete geçiren olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; bölgeden gelen patlama sesleri üzerine harekete geçen itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı. Bölgede bulunan fabrika ile çevrede arama yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Eskişehir'de de patlama sesi duyuldu

Ekipler, patlama sesinin kaynağını araştırırken; çok sayıda vatandaş da bölgede toplandı. Hendek ilçesinde patlama sesinin yankılandığı sırada Eskişehir'de de sonik patlama sesi duyuldu.

Vali Kaldırım: "Patlama veya olumsuzluk yok"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da patlama iddiasına yönelik yaptığı açıklamada seslerin sonik patlamadan kaynaklandığını belirterek, "Kıymetli hemşehrilerimiz, ilimizde bir patlama meydana geldiği yönünde ihbarlar gelmiş ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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