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280 TL'ye satılıyordu bedava oldu! Kullanıcılar akın etti sistem çöktü

Epic Games'in haftalık olarak verdiği ücretsiz oyun verdiği kampanyası geçtiğimiz hafta fazlasıyla ilgi gördü. 279,99 TL'lik Star Wars Battlefront 2'yi 19 milyondan fazla kullanıcı almış oldu.

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Epic Games Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ı geçtiğimiz hafta 'Epic Games Store ücretsiz oyunlar' promosyonu kapsamında ücretsiz yaptı. Oyuncular, Electronic Arts'ın yapımcılığını üstlendiği oyuna büyük ilgi gösterdi. Hatta oyunun kilidi açılır açılmaz, Epic Games sunucularında küçük çaplı bir çökme dahi gerçekleşti. Şimdi ise Electronic Arts, oyunu Epic Games'ten ücretsiz olarak alan kullanıcıların sayısını açıkladı.

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Epic Games Store'da normalde 279.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahipti. Ancak Epic Games'in promosyonu kapsamında oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine eklemiş olanlar, ücretsiz olarak oynayabilecek.


19 milyondan fazla oyuncu
Electronic Arts'ın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, 19 milyondan fazla oyuncu Epic Games promosyonundan yararlanarak Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'a ücretsiz olarak erişti. Bu önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak Epic Games'in GTA V: Premium Edition'ı ücretsiz olarak verdiğinde ulaşılan rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

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