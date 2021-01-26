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Kritik toplantı başladı! AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.

Toplantının ana gündem maddesi yakın zamanda açıklanacak olan yeni reform tasarıları olacak. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.

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