Kritik toplantı başladı! AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Abone ol
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.
Toplantının ana gündem maddesi yakın zamanda açıklanacak olan yeni reform tasarıları olacak. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.