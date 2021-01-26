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AKOM’dan İstanbul'a kar uyarısı

İhlas Haber Ajansı

AKOM verilerine göre yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor.

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İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor.

AKOM’un paylaştığı verilere göre Güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde esen 30-65km/s aralığında hızla esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15 derece olan sıcaklıklar, 8 ile 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek.

Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyan hava nedeni ile yağışların il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 derece daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşaydı.

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