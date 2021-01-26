FETÖ'nün komiseri ağzından kaçırdı! FETÖ'yü darbe sürecine iten beklenti neydi?

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, yaptığı paylaşımda FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbeye kalkıştığını söyledi. Gazeteci Nedim Şener, o paylaşımı alıntılayarak firari Uslu'ya 'tetikçi' sıfatıyla 'Cemaati darbe sürecine iten beklenti’ neydi? İşte itiraf gibi itiraf...' sözlerini söyledi.

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Firari FETÖ'cü eski Emniyet amiri Emre Uslu, gazeteci Can Dündar’ın 15 Temmuz belgeseli ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Twitter’dan açıklamada bulunan Emre Uslu, Can Dündar’ı hedef aldı ve “Can Dündar’ın belgeselinin cemaat içinde bu kadar çok yankılanmasının nedeni objektif bir hakikat arayışının karşılık bulmaması değil, inandıkları anlatı kendilerinden olmayan biri tarafından anlatılsın, haklılıkları ortaya çıksın tek kalemde bu süreç bitsin beklentisinden.” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz’da darbeye kalkıştığını söyleyen Emre Uslu, “Yani cemaatteki ‘bir şey olacak bu süreç bitecek’ beklentisinin yansıması. Aynı beklenti cemaati darbe sürecine iten nedendi. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum ama kimse duymuyor. Adım adım kurulan bu zulüm düzeni tek seferde bitmez. Bir mücadele bir süreç alır kolay bitmez.” diye devam etti.

Hürriyet yazarı Nedim Şener ise Emre Uslu’nun açıklamasını alıntıladı. Şener, “FETÖ’nün baş algı operasyoncularından da olsan, hakikatı ağzından kaçırırsın işte böyle” dedi.

Şener, FETÖ’nün 15 Temmuz’da darbeye kalkıştığını söyleyen Uslu için sonrasında şunları söyledi: Anlat bakalım FETÖ’nün tetikçisi Emrullah ‘cemaati (FETÖ) darbe sürecine iten beklenti’ neydi?? İşte itiraf gibi itiraf...”