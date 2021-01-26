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İsveç'te papaz iki kadına tecavüz etti! İlk olayda bıçakla zor kullandı

İhlas Haber Ajansı

İSVEÇ, papazın iki tecavüz skandalıyla çalkalanıyor. Olayın ülkede yankı uyandırması üzerine ülke polisinin gözaltına aldığı papaz tüm suçları kabul etti.

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İsveç’in başkenti Stockholm’ün kuzey semtinde bir papazın eşi, tecavüz suçlamasıyla papaz hakkında polise ihbarda bulundu. İhbara göre papazın daha önce İsveç’in Uppsala şehrinde ve Stockholm’un Taby semtinde iki kadına tecavüz ettiği belirtildi.

Biri bıçak zoruyla                                                                                                                Papaz’ın ilk önce 2018 yılında Uppsala’nın Ekoln bölgesinde göl kenarında bir kadına bıçak zoruyla, daha sonra Uppsala kentinde de farklı bir kadına tecavüz ettiği ifade edildi.

Örnekler eşleşti!                                                                                                                  Söz konusu haberlerin İsveç basınına yansıması üzerine polis harekete geçti. Papazdan alınan DNA ile tecavüze uğrayan kadından alınan örneğin eşleştiği açıklandı. 23 Ocak’ta yakalanan papazın, Pazartesi günü tutuklandığı aktarıldı.

İsveç polisinden Eva Nilsson yaptığı basın açıklamasında, "Cumartesi gününden önceki gece bu kişi hakkında bilgi aldık. Avukat eşliğinde ifadesi alındı ve bütün suçları kabul etti" ifadelerini kullandı.

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