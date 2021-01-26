Mersin'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

MERSİN’de merkez üssü merkez Torsolar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.