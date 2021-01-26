İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız'' açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara ''militan'' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. "Kılıçdaroğlu’nun derdi belli." diyen Soylu, "Militanlarıma dokunma!' Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu’nun derdi belli"

Twitter'dan açıklama yapan Soylu, şu ifadelere yer verdi: PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil; ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan.

Kılıçdaroğlu’nun derdi belli. 'Militanlarıma dokunma!' Dokunacağız.

Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir.