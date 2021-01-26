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AB'den Türkiye ve Ortadoğu'ya 385 milyon euro yardım

Avrupa Birliği (AB), 2021 yılı insani yardım bütçesinden Türkiye ve Ortadoğu'ya toplamda 385 milyon euro tahsis edeceğini açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılında insani yardım programlarına ayrılacak bütçenin belirlendiğini açıkladı. Buna göre, geçen yıl 900 milyon euro olan insani yardım miktarı, bu yıl 1.4 milyar euro oldu. Bütçeden 505 milyon euro Afrika'daki Nijerya, Nijer, Kamerun, Çad, Burkina Faso, Mali, Moritanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali ve Etiyopya'da krizlerden etkilenenlerin gıda gibi çeşitli ihtiyaçlarına ayrıldı.

Suriye krizinden etkilenen Ortadoğu ve Türkiye ile insani kriz yaşanan Yemen'e de 385 milyon euro insani yardım tahsis edildi.

Venezuela ve Kolombiya ile Afganistan, Bangladeş ve Arakanlı mültecilere 180 milyon euro kaynak ayrıldı.

Ukrayna, Batı Balkanlar ve Kafkasya'daki krizlere yönelik projelere 28 milyon euro tahsis edilirken, 302 milyon euro ise öngörülemeyen insani krizler için aktarıldı.

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