Koronavirüs sürecinde en çok kimlere güven duyuldu! listede sadece 3 siyasetçi var

"Sosyal medyada yanlış bilgi ve sahte habere maruz kalma algısının en yüksek olduğu ülke"

Araştırmanın sonuçlarını açıklayan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer Çamurdan, şunları söyledi: 2018’de yayımlanan Reuters Dijital Haber Raporu’na göre Türkiye, sosyal medya kullanıcılarının yanlış bilgi ve sahte haber maruz kalma algısının en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.