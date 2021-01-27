Koronavirüs sürecinde en çok kimlere güven duyuldu! listede sadece 3 siyasetçi var
Kadir Has Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, salgın döneminde açıklamalarına en çok güvenilen isim yüzde 43.8 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. En çok güvenilen diğer isimler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
Medya kullanım alışkanlıklarında yaş, cinsiyet, sosyoekonomik statü ve dünya görüşünün etkilerini araştırmak için Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ‘Kovid-19 Bağlamında Türkiye’de Yanlış Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri Geliştirmek’ araştırmasının sonuçları açıklandı.
"Sosyal medyada yanlış bilgi ve sahte habere maruz kalma algısının en yüksek olduğu ülke"
Araştırmanın sonuçlarını açıklayan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer Çamurdan, şunları söyledi: 2018’de yayımlanan Reuters Dijital Haber Raporu’na göre Türkiye, sosyal medya kullanıcılarının yanlış bilgi ve sahte haber maruz kalma algısının en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.
Kadir Has Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada, Kovid-19’a ilişkin görüntü ve yazı formatındaki internet içerikleri, yanlış bilgi ve haberin sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yayılımının Türkiye’deki dinamiklerini anlamayı amaçladık.
Türkiye’nin Covid-19 döneminde haber tüketimi arttı
TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırmaya göre Kovid-19 döneminde Türkiye’nin haber tüketimi arttı. ‘Salgın döneminde, daha öncesine göre bir değişiklik yaşadığınızı düşünüyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 49.4’ü ‘evet, arttı’ derken, yüzde 46 ‘hayır, bir değişiklik olmadı’ ve yüzde 4.6 ‘evet, daha az’ cevabını verdi.