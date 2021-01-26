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Bolu'da eve alınmayınca intihara kalkıştı! O sözü duydu vazgeçti

İhlas Haber Ajansı

BOLU’da eşinin eve almadığını iddia ederek 5 katlı apartmandan intihar girişiminde bulunan adamı, gözyaşları içerisinde, 'Affettim, in aşağı' diyen eşi vazgeçirdi.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Çıkınlar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle aralarında sorunlar olan İsmail Ç. (47), eşinin kendisini eve almaması üzerine inşaat halindeki 5 katlı apartmana çıkarak intihar girişiminde bulundu. İsmail Ç.'yi gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, intihar etmek isteyen şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti.

Polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine olay yerine İsmail Ç.'nin eşi getirildi. Eşinin intihar etmek istediğini gören kadın gözyaşları dökerek fenalaştı. Sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği kadın, İsmail Ç.'nin çıktığı inşaatın yakınına gelerek eşine 'Affettim seni. İn aşağı. Söz veriyorum eve alacağım' dedi. Eşinin söz vermesi üzerine intihar etmekten vazgeçen İsmail Ç., polis ekipleri eşliğinde aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde toplanan kalabalık bir grup vatandaş ise yaşanan aile dramını cep telefonları aracılığıyla sosyal medyada canlı yayınladı.

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