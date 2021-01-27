Zuhal Topal'la Sofrada'ya katılmıştı vahşice öldürüldü! Ağzını bantlayarak...
Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programına 2 yıl önce katılan Şükran Biroğlu ve oğlu İstanbul Eyüpsultan'da vahşice öldürüldü. Zanlı cinayetini neden işlediğini anlattı.
Olay, saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen U.B, kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti.
U.B., daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle önce konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu’yu (50) ardından ise annesi Şükran Biroğlu’yu (70) boğarak öldürdü.
U.B, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.