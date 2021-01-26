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İrfan Can Kahveci'ye talip olan Marsilya'dan transfer yorumu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan da talip var.

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Türk futbolunun ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için transfer yarışında. Tarafların Medipol Başakşehir ile görüşmeleri devam ederken, yıldız futbolcuya Avrupa'dan da talip çıktı. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen %100 Futbol programında, milli futbolcuyu Marsilya'nın istediğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından gözler Fransız kulübüne çevrilirken, Marsilya'nın sportif direktörü Pablo Longoria orta saha transferi hakkında konuştu.

"Sanson'un gidişiyle orta sahada önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Önümüzdeki günlerde yerine birini bulmaya çalışacağız ama çok zor bir durum. Birçok değişkeni ve şartı analiz edeceğiz. Eğer yerine birini bulabilirsek, hamle yapacağız."

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