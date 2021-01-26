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Manisa'da tamir ederken makine çalıştı! Korkunç şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da vakum harç makinesini tamir eden 45 yaşındaki Mehmet Efe, makine çalışınca feci şekilde can verdi.

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Olay, Salihli’de bir kiremit fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki vakum harç karma makinesinde arıza meydana geldi. Sorunun bildirildiği teknik servisteki personel Mehmet Efe (45), karma makinesinin içine girerek arızayı çözmeye çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle makine çalışmaya başladı. Makine içerisinde kalan Efe, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri Efe’yi karma makinesinden çıkardı. İşçi Efe ağır yaralı olarak kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Mehmet Efe’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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