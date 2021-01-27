Bugün geldi meteoroloji yarım metre kar yağacak diyor İstanbul ve Ankara listede
İSTANBUL ve Ankara başta olmak üzere Türkiye yeni bir kar yağışının etkisi altında. Meteoroloji kar yağışının 5 gün süreceğini duyurdu. Antalya, Konya, Isparta için de uyarı var. İşte son hava durumu raporu:
TÜRKİYE Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında. Edirne ve Kırklareli'nde etkili olmaya başlayan kar yağışı İstanbul'da da akşam saatlerinde görülecek. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kar yağışı 5 gün sürecek ve yurdun tamamı bu yağıştan nasiplenecek. Bazı illerde yarım metreyi bulan kar yağışı görülecek. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu:
Yarım metre kar bekleniyor : Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ilk olarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili oldu. Güne beyaz bir örtüyle başlayan 3 ilde kar kalınlığının 20 ile 40 santimi bulması bekleniyor. Meteoroloji'nin sitesinden yayınladığı kar uyarısı alan iller listesinde Antalya, Isparta ve Konya da bulunuyor. Sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu ve Konya'nın batısında kuvvetli kar yağışı görülüyor. Kar yağışı bu kentlerde 20 ile 50 santim arasında bir yağış bırakacak. Meteoroloji yarım metreyi bulacak kar yağışı sebebiyle Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde sıkıntı yaşanabileceğini duyurdu. Manisa, Uşak, Denizli ve Uşak illerinde ise yoğun yağışının ardından kar yağışı bekleniyor.
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
İstanbul yeni kar yağışı dalgasından nasibini alacak iller arasında bulunuyor. AKOM'dan gelen uyarıya İstanbul Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girdi. Sıcaklık 12 derece birden düşerken, kar yağışının akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. Perşembe günü de kar yağışının devam etme ihtimali var.
Perşembe günü Ankara, Bursa, Balıkesir, Kayseri...
28 Ocak Perşembe günü kar yağışı Ankara başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinin tamamına yayılacak. Listeye Balıkesir, Bursa, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Erzincan dahil bir çok il eklenecek.