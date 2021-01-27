Bugün geldi meteoroloji yarım metre kar yağacak diyor İstanbul ve Ankara listede

Yarım metre kar bekleniyor : Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ilk olarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili oldu. Güne beyaz bir örtüyle başlayan 3 ilde kar kalınlığının 20 ile 40 santimi bulması bekleniyor. Meteoroloji'nin sitesinden yayınladığı kar uyarısı alan iller listesinde Antalya, Isparta ve Konya da bulunuyor. Sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu ve Konya'nın batısında kuvvetli kar yağışı görülüyor. Kar yağışı bu kentlerde 20 ile 50 santim arasında bir yağış bırakacak. Meteoroloji yarım metreyi bulacak kar yağışı sebebiyle Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde sıkıntı yaşanabileceğini duyurdu. Manisa, Uşak, Denizli ve Uşak illerinde ise yoğun yağışının ardından kar yağışı bekleniyor.