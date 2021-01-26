Ziraat Bankası'ndan çiftçilere 'Tasarruflu Sulama Kredisi'

Ziraat Bankası, tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi’ni uygulamaya koydu.

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Ziraat Bankası’nın yeni ürünü “Tasarruflu Sulama Kredisi” ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Ülkemizin kullanılabilir su kaynakları sınırlı düzeyde. Kullanılabilir suyun yaklaşık %70’i tarımsal sulama amacıyla tüketiliyor. Tarımsal sulamada geleneksel sulama yöntemlerinin kullanılması hem su kaynaklarının optimum miktarda kullanımını engelliyor, hem de toprakta kayıplara ve yıpranmalara neden oluyor. Modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması halinde ise, bitkiye ihtiyacı kadar su verilerek daha az su kullanılıyor ve üreticinin sulama masrafları da düşüyor. Ziraat Bankası olarak hem ülkemizin su kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasına hem de çiftçilerimizin modern basınçlı sulama sistemlerini uygun koşullarla alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla “Tasarruflu Sulama Kredisi”ni üreticilerimize sunuyoruz” dedi.

Harcamanın tamamına kredi, yurt içinde üretilen sulama sistemleri için faiz yok

Tasarruflu Sulama Kredisi’nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını belirten Ferhat Pişmaf, “bu kredi ile yurt içinde üretilen sulama sistemlerini alacak üreticilerin 5 milyon TL’ye kadar kullanacakları kredilerde faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak. Kredinin detayları ile ilgili olarak;

Özkaynak, faiz, komisyon yok, vade 7 yıl

1. Krediden ÇKS’ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçiler yararlanabilecek.

2. Kredi ile damla ve yağmurlama sistemleri alınabilecek.

3. Suyun kaynağından alınıp, bağ, bahçe, tarla içine dağıtılmasına kadar gerekli tüm makine teçhizat ve ekipmanlarla ilgili harcamalar krediye konu edilebilecek.

4. Üretici özkaynak koymayacak, fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacak.

5. Yurt içinde üretilen sulama sistemlerinin alınması halinde 5 milyon TL’ye kadar olan krediye %100 faiz sübvansiyonu uygulanacak, üretici faiz ödemeyecek.

6. Üreticiden kredi komisyonu alınmayacak.

7. Krediye 7 yıla kadar vade uygulanacak.

8. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler, yetkili bir ziraat mühendisine hazırlatacakları projelerini Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine onaylatarak, kredi için Ziraat Bankası’na başvurabilecek” dedi.

Sulama sezonuna hazır olmak için şimdiden başlamak lazım

Bu mevsimde ülkemizde genel olarak tarımsal sulama işlemi yapılmasa da sulama sezonuna hazır olabilmek için sulama sistemlerinin şimdiden hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Ferhat Pişmaf, “Bu sistemlerin projelendirilmesi, hazırlanması ve kurulması bir zaman almaktadır. Hem üreticilerimizin hem de bu sistemleri üreten firmaların hazırlıklarını daha rahat planlayabilmeleri açısından krediyi bu mevsimde duyuruyoruz. Basınçlı sulama sistemleri ile maliyetler düşerken verimde önemli artışlar sağlanıyor. Bu sistemlerin kullanımını ne kadar yaygınlaştırırsak su kaynaklarımızı da o kadar koruyabiliriz. Tasarruflu Sulama Kredisi’nin tüm tarım sektörüne ve çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu konuda yatırım yapmak isteyen üreticilerimizi Şubelerimize davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.