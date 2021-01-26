Antalya'da balkondan gelen sesle şok oldu! Erkek arkadaşı, ablasını...

ANTALYA'da kendisinden ayrılmak isteyen Şennur N.'nin (49) kardeşi Şenay Y.'yi (47) 8 kez bıçaklayan, iddiaya göre öldüğünü düşünerek bırakan Süleyman Tümbek'in (45) yargılanmasına başlandı.

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Olay, geçen yıl 25 Ağustos günü öğle saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle bir binanın giriş katındaki güzellik salonuna gelen Süleyman Tümbek, kız arkadaşı Şennur N.'nin o an balkonda oturan kardeşi Şenay Y.'yi, boyun ve karın bölgesinden bıçakladı. Saldırıyı gören Şennur N., Süleyman Tümbek'e engel olmak istedi. Ancak Tümbek, Şennur N.'yi bıçak tehdidiyle engelledi, ardından geldiği otomobille kaçtı.



Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenay Y., çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Şenay Y. ameliyat edilirken, polis, Süleyman Tümbek'i bir gün sonra saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Süleyman Tümbek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.







"9 aylık beraberliğimiz oldu"

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Tümbek SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savunmasında öldürme kastı olmadığını iddia eden Süleyman Tümbek, “Şennur ile yaklaşık 9 aylık beraberliğimiz oldu. Olay günü, Şennur telefonda bana 'Seninle konuşacak bir şeyim yok' dedi. Telefonu kapattıktan sonra bir daha açmadı." ifadelerini kullandı.



"Bıçak Şenay'ın kulağına denk gelmiş"

Tümbek öğleye doğru çalıştığı iş yerine gittiğini söyleyerek "Şenay Y. bana alaycı bir şekilde 'Ablam seni kullanıyor. Ben seni ayıracağım' dedi. Sonrasında Şenay üzerime gelince elektrikçi olmam sebebiyle arka cebimde taşıdığım çakı bıçağını çıkardım ve aramızda arbede çıktı. Bu sırada elim bıçakla kesildi. Bıçak Şenay'ın kulağına denk gelmiş. Devamında Şenay tekrar üzerime gelince elimdeki bıçak onun karın kısmına isabet etmiş. Şenay bu şekilde yaralanmıştır. Şennur ise 'Yapma' diye yanımıza geldi. Şennur'u kesinlikle darbetmedim. Şenay ile Şennur'dan önce abi- kardeş gibiydik. Kendisini Şennur ile birlikte soframızdan ayırmadık. Ben öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi





"Balkondan ses geldiğini duydum"

Şikayetçi Şennur N. ise olay günü öğle saatlerine kadar çalıştığını, sanığın aramalarına cevap veremediğini ifade ederek, “Öğle saatlerinde ben müşteriyle ilgilenirken balkondan ses geldiğini duydum. Bağırma sesiydi. Sanığı gördüm ve dışarı çıktım. Bir an içeriye tekrar döndüm. Ne yapmam gerektiğini düşündüm. Sanığın bıçağı Şenay'a sapladığını gördüm. Küfrediyor, 'Keseceğim sizi' diyordu. Ben 'Ne yapıyorsun?' dedim. Elindeki bıçakla bana tepki verdi. Dirseğiyle karın kısmıma vurduktan sonra oradan ayrıldı. Giderken de 'Bu burada bitmeyecek' diyerek tehdit etti. Şikayetçiyim" diye konuştu.



"3 kez benim evimi bastı"

Şenay Y. de sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, “Sanık ablamla birlikte olduğu dönemlerde bana ve aileme hakaret içerikli mesajlar atıyordu. Biz de onun numarasını engelledik. Ayrıca 3 kez benim evimi bastı. Şikayetçi oldum. Davalarım sürüyor. Olay günü de iş yerinde müşterim vardı. Öğle saatinde birlikte balkona çıktık. Kahve içiyorduk. Elimdeki telefona bakıyordum. Sanık bir anda elindeki bıçağı bana saplamaya başladı. Ardından Şennur'un sesini duydum. Yere yığıldım. Sanık Şennur'a 'Sıra sana gelecek' dedi. Dönüp bana baktığında kendimde olduğunu gördü. Bıçağı karın bölgeme tekrar sapladı. Kulak ve kafamın haricinde, beni karın bölgemden 6 kez bıçakladı. Bıçağı büyüktü. Sanık beni öldürmek için çaba sarfetti. Benden ses çıkmayınca öldüğümü zannedip iş yerinin içine girdi. Ablamı darbettiğini gördüm. Şennur'a, seni öldüreceğim. Senin aileni yok edeceğim" diye bağırıyordu. Sonra kaçtı" dedi.







"İkinci denemesinde başarılı oldu"

Tanık K.N.K. ise olay günü iş yerinde müşteri olarak bulunduğunu, sanığın Şenay'a hitaben 'Sen benim aile hayatımı mahvetmeye mi çalışıyorsun?' diye bağırdığını ifade ederek, “Bir hışımla elindeki bıçakla önümden geçti. Şenay ablaya yöneldi. Bıçağı boynuna doğru vurmaya çalıştı. Ben adamı tuttum. 'Ağabey lütfen yapma' dedim. İlk denemede bıçak boyun kısmına denk gelmedi. Ancak ikinci denemesinde başarılı oldu. Devamında Şenay ablanın karnına bıçak vurduğunu gördüm. Şenay yere yığıldı. Sanırım öldüğünü düşündü. Bana saldıracağını düşündüm. Bulunduğum yerden biraz uzaklaştım. Sanığın bıçağı Şennur'a savurduğunu gördüm. Ancak isabet etmedi. Sonra arabaya giderken 'Bu daha bitmedi' diye bağırıyordu." Sanığın tutukluluğunun devamına karar verilen duruşma, ertelendi.







"Bu konuda inancımız tam"

Duruşma öncesinde mağdur kadınların avukatı Asya Şahin, gazetecilere açıklamada bulundu. Sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'gece vakti yağma', 'mala zarar verme', 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlarından yargılandığını söyleyen avukat Asya Şahin, “Mahkemenin en doğru kararı vereceğinden umutluyuz. Bu konuda inancımız tam. Bizler, artık toplumumuzun kanayan yarası olan kadına karşı şiddetle hep birlikte mücadele edeceğiz. Kadınların tek isteği, tek talebi 6284 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanması" dedi.